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        Düzce'nin kalbinde dev dönüşüm sürüyor Merkez park, anıt eser ve çevresindeki parklar bütünleşiyor

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce İçin 100 Projesi" arasında yer alan Merkez Park'ta çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, Anıt Eser'in çevresindeki alanlar da yeniden düzenlenecek. 46 dönümlük alanda uygulanan proje kapsamında; 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı sentetik çim saha Merkez Park'a dahil edilecek ve Anıt Eser'in çevresinde büyük bir şehir parkı ortaya çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Düzce'nin kalbinde dev dönüşüm sürüyor Merkez park, anıt eser ve çevresindeki parklar bütünleşiyor

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce İçin 100 Projesi" arasında yer alan Merkez Park'ta çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, Anıt Eser'in çevresindeki alanlar da yeniden düzenlenecek. 46 dönümlük alanda uygulanan proje kapsamında; 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı sentetik çim saha Merkez Park'a dahil edilecek ve Anıt Eser'in çevresinde büyük bir şehir parkı ortaya çıkacak.

        Başkan Faruk Özlü'nün şehir merkezinde başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmaları, Kültür Mahallesi'ndeki 46 dönümlük alanda hız kesmeden devam ediyor. Millet Bahçesi2 kapsamında yürütülen çalışmalarla Merkez Park, Anıt Eser ve çevresindeki yeşil alanların birbiriyle uyumlu, bütüncül bir tasarımla şehre kazandırılması hedefleniyor.

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        Faruk Özlü, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda yapılacak düzenlemeleri değerlendirmek ve Anıt Eser ile çevresindeki alanların mimari açıdan bütünlük oluşturmasını sağlamak amacıyla proje alanında teknik ekiple bir araya geldi. Yapılan görüşmesinde, alanda yapılacak düzenleme çalışmaları istişare edildi. Anıt Eser'in Düzce'ye özgün bir eser olduğunu belirten Özlü, çevresindeki parkların da eserin mimari kimliğini tamamlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Düzce'ye bir anıt eser bırakmak istiyoruz. Anıt eserin inşası devam ediyor. Bu eserle uyumlu bir park mimari tasarımı düşünelim. Kopya istemiyoruz, özgün bir şey istiyoruz. Anıt eser özgün bir eser" ifadelerini kullandı.

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        "Anıt eserle parklar bir bütün olacak"

        Başkan Faruk Özlü, parkın tüm bölümlerinin ortak bir mimari anlayışla ele alınmasını ver Konuralp Gazi Anıtı'nın da alanda değerlendirilmesini isteyerek, "Burası 46 dönüm bir alan. Konsept olarak düşünürken burayı ayırmayalım. Bütünlük arz etsin. Bir büyük park içerisinde bir anıt eser. Anıt eserle sağı, solu ve arkası bütünlük arz etsin. Asla bölmeyeceğiz, arada bir engel olmayacak. Tek park, Merkez Park" dedi.

        Faruk Özlü, proje çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını ve tasarımın yeniden değerlendirilmesi için tekrar bir araya gelineceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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