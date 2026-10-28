Düzce'nin yeni spor kampüsü Kiremitocağı'nda

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" çalışmaları arasında yer alan 19 Mayıs Spor Kampüsü’nde sona yaklaşılıyor. Spor salonu ve sosyal tesisin inşaat çalışmaları devam ederken, kampüsün çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Başkan Faruk Özlü tarafından gençlere ve amatör spor kulüplerine modern spor alanları kazandırmak amacıyla projelendirdiği ve Kiremitocağı Mahallesi’nde hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü, yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerinde yükseliyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde, Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, amatör spor kulüpleri için planlanan sentetik çim saha ile voleybol sahasının yapımı tamamlandı. Projenin en önemli bölümlerinden biri olan 5+1 çok amaçlı spor salonu ile hakem ve soyunma odaları, yönetim birimleri ve kafeterya gibi alanları bünyesinde barındıracak sosyal tesisin inşaatında da büyük ilerleme kaydedildi. Sosyal tesis binasında seramik ve boya işlemleri, iç doğramalar ve çatı imalatları tamamlandı. İç mekanda asma tavan çalışmalarına bu hafta başlanması, eksik camların montajının da yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yapımı sürdürülen 5+1 spor salonunda da çalışmalar hızla devam ediyor. Çok amaçlı spor branşlarına ev sahipliği yapacak salonun inşaatında son kat imalatına geçildi. Sosyal donatılarıyla da Düzce’ye değer katması hedeflenen kampüs içerisindeki alanların düzenlemeleri ve dış çevre duvarlarının imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

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Faruk Özlü de proje sahasını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede; çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, otopark alanları ve diğer açık alanların düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat veren Özlü, "Bitiriyoruz, tertemiz pırıl pırıl olacak. Çok doğru bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.