Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'nin yeni spor kampüsü Kiremitocağı'nda

        Düzce'nin yeni spor kampüsü Kiremitocağı'nda

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce İçin 100 Proje" çalışmaları arasında yer alan 19 Mayıs Spor Kampüsü'nde sona yaklaşılıyor. Spor salonu ve sosyal tesisin inşaat çalışmaları devam ederken, kampüsün çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Düzce'nin yeni spor kampüsü Kiremitocağı'nda

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" çalışmaları arasında yer alan 19 Mayıs Spor Kampüsü’nde sona yaklaşılıyor. Spor salonu ve sosyal tesisin inşaat çalışmaları devam ederken, kampüsün çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

        Başkan Faruk Özlü tarafından gençlere ve amatör spor kulüplerine modern spor alanları kazandırmak amacıyla projelendirdiği ve Kiremitocağı Mahallesi’nde hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü, yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerinde yükseliyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde, Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, amatör spor kulüpleri için planlanan sentetik çim saha ile voleybol sahasının yapımı tamamlandı. Projenin en önemli bölümlerinden biri olan 5+1 çok amaçlı spor salonu ile hakem ve soyunma odaları, yönetim birimleri ve kafeterya gibi alanları bünyesinde barındıracak sosyal tesisin inşaatında da büyük ilerleme kaydedildi. Sosyal tesis binasında seramik ve boya işlemleri, iç doğramalar ve çatı imalatları tamamlandı. İç mekanda asma tavan çalışmalarına bu hafta başlanması, eksik camların montajının da yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yapımı sürdürülen 5+1 spor salonunda da çalışmalar hızla devam ediyor. Çok amaçlı spor branşlarına ev sahipliği yapacak salonun inşaatında son kat imalatına geçildi. Sosyal donatılarıyla da Düzce’ye değer katması hedeflenen kampüs içerisindeki alanların düzenlemeleri ve dış çevre duvarlarının imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

        REKLAM

        Faruk Özlü de proje sahasını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede; çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, otopark alanları ve diğer açık alanların düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat veren Özlü, "Bitiriyoruz, tertemiz pırıl pırıl olacak. Çok doğru bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        24 öğrenci, 24 tuval, tek resim 24 öğrencinin yaptığı 24 tablo tek tabloya...
        24 öğrenci, 24 tuval, tek resim 24 öğrencinin yaptığı 24 tablo tek tabloya...
        Düzce'de şarampole devrilen yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi
        Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi
        Düzce'de kadınlar 29 Ekim'i fasıl ile kutladı
        Düzce'de kadınlar 29 Ekim'i fasıl ile kutladı
        Başkan Özlü'den 29 Ekim mesajı Özlü, "Bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam e...
        Başkan Özlü'den 29 Ekim mesajı Özlü, "Bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam e...
        Düzce'nin kalbinde dev dönüşüm sürüyor Merkez park, anıt eser ve çevresinde...
        Düzce'nin kalbinde dev dönüşüm sürüyor Merkez park, anıt eser ve çevresinde...