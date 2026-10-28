24 öğrenci, 24 tuval, tek resim 24 öğrencinin yaptığı 24 tablo tek tabloya dönüştü, ortaya muhteşem bir eser çıktı

– Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nde öğrenim gören 24 öğrenci, yaptıkları 24 pano resmi ile ortaya muhteşem bir eser çıkardı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yılı sebebiyle çalışma yaptı. 24 öğrenci, kendilerine verilen resimleri tek panoya sığdırdı. 24 panonun bir araya gelmesiyle ortaya tek bir tablo çıktı. Öğrenciler; öğretmenleri Nagehan Kutlu Beyhan ve Füruzan Nihan Demirtaş'ın öncülüğünde Düzce şehir merkezinde bulunan Millet Bahçesi'nde düzenledikleri sergide, tabloları birleştirerek Düzcelilerin beğenisine sundu.

Proje hakkında bilgiler veren Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nagehan Kutlu Beyhan, "Güzel Sanatlar Lisesi'nin 24 öğrencisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu, 24 ayrı tuvali bir araya getirerek tek bir sanat eserinde buluşturdu. Her öğrenci, kendi üslubuyla boyadığı tuvalle bu anlamlı çalışmaya katkı sundu. Bir araya getirilen 24 tuvalde; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayan öğrenciler ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı kompozisyonda buluştu. Cumhuriyet'in değerlerini sanatla anlatan bu özel çalışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.