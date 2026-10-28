Akaryakıt yüklü tanker devrildi, OSB yolu trafiğe kapatıldı

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Beyköy beldesi Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki 34 KDT 280 plakalı benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tankerden akaryakıt sızıntısı ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesi yolu araç trafiğine kapatıldı. Tankerin kurtarma operasyonu yürütülebilmesi için OSB genelindeki elektrik enerjisinin kesilmesi kararlaştırıldı. Ekiplerin elektrik kesintisinin ardından tankeri kaldırma çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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