– Düzce'nin Akyazı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Mahalle Sohbetleri programında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bu kış doğal gazsız geçireceğiniz son kış. Gelecek yaz doğal gaz döşenmiş olacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetlerini şehrin yeni mahallelerinden Akyazı'da sürdürdü. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen, vatandaşlar toplantıya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan referandum ile Düzce Belediyesi sınırlarına katılan Akyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü, şehir konforunda köy konseptinin uygulanacağı mahallede doğal gaz yatırımının da önümüzdeki yaz itibariyle başlayacağını açıkladı.

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Bu toplantıların amacının birlikte yönetmek olduğunu vurgulayan Özlü, "Ne yapacaksak sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Biz kendi kafamıza göre, kendi isteğimize göre bir şeyler yapmak arzusunda değiliz. Bizim yapmak istediklerimiz aslında 100 Proje kitabımızda yazılı. Seçimden önce hazırladığımız bu kitapta, bizim bu şehir için, yani sizler için ne yapacağımız yazılı ve bu kitap bizim rehberimiz" şeklinde konuştu.

Kitaptaki 100 projeden bir tanesinin de Akyazı Mahallesi'ne doğal gaz getirilmesi olduğuna işaret eden Başkan Özlü, doğal gaz sözünü yerine getireceklerini vurgulayarak, "Sizin doğal gaz talebinizi çok yakından takip ediyoruz. Belediyeye katılan mahalleler arasında imar planı olanlar var. Gökçeköy ve Ozanlar gibi. Onlara doğal gaz geldi. Birkaç hane var, yol açılması gereken. Onları da halledeceğiz. İmar planı tamamlanan mahalleler var. Bunlar Kirazlı, Çerkes Taşköprü ve Mamure. Bunların da zemin etüdü konusu vardı. Bugünlerde tamamlanacak. Hiç imar planı olmayan 2 mahalle var. Bunlardan birisi Akyazı, birisi Otluoğlu. Hızlıca bu iki mahallenin imar planlarını yapacağız. İmar planı olmayan yere doğal gaz verilmiyor. Ancak şöyle bir avantajımız var. Biz görüştük, doğal gaz döşemek için paramız var. Bu kış doğal gazsız geçireceğiniz son kış. Gelecek yaz doğal gaz döşenmiş olacak" dedi.

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"Şehir konforunda köy olacak"

Şehir konforunda köy konseptinden de söz eden Özlü, "Köyün bir güzelliği var. Bu güzelliği asla bozmayacağız. Biz şunu arzu ediyoruz; şehirde konfor sağlayan ne varsa köyde de olsun. Doğal gaz gibi. Ama buranın köy vasfını, yeşilini koruyalım. Tavuklarımız, ördeklerimiz, ineklerimiz olacak. Şehir konforunda köy olacak" dedi.

Konuşmasının devamında, kendilerine iletilen her talebi kayda geçirdiklerini ve iş planları arasına aldıklarını vurgulayan Özlü, "Biz sizlerin bize ilettiği istekleri ve talepleri asla atlamayız, unutmayız. Bu aldığımız taleplerin, isteklerin, notların bir nüshası da muhtarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

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Toplantıda sokak tabelası talebi üzerine Başkan Özlü, bir hafta içerisinde evlerin numaraları ile sokak tabelalarının takılacağını söyledi. Asfalt kırığı talebi üzerine ise, "20 gün içerisinde asfalt kırığı gereken sokaklara asfalt kırığı dökülecek" diye konuştu.

Geçen kış elektrik kesintileri nedeniyle su sıkıntısı yaşanan mahallede, jeneratörün bu yıl devreye alınacağı ve sorunun çözüleceği bildirildi. Başkan Özlü, çocukların spor aletleri talebinin karşılanması için çalışmaların başlatılması talimatı verdi.