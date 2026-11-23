Düzce'nin doğa harikası Samandere Şelalesi, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, gürül gürül akan şelale ve eşsiz doğa manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirerek, "İnsanların İsviçre'ye gitmesine gerek yok. Bütün Türkiye buraya gelsin, burayı görsün" diyor.

Düzce'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm rotalarından Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, sonbaharda bir başka güzel. Yeşilin her tonunun sarı, turuncu ve kahverengiyle buluştuğu tabiat anıtında, ağaçların arasından süzülen şelalenin sesi ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri hayran bırakıyor. Düzce Belediyesi tarafından işletilen ve şehir merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Samandere Şelalesi, yılın dört mevsimi olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu güzelliği keşfetmek, fotoğraf çekmek ve huzurlu vakit geçirmek için Samandere'yi tercih ediyor.

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Sosyal medyada gördüler, hayran kaldılar

Sosyal medya aracılığıyla Samandere'yi keşfederek Özbekistan'dan geldiğini belirten bir ziyaretçi, "İnanılmaz güzel. Tam çekim için. Ben Özbekistanlıyım. Sosyal medyada buldum, buraya geldim. Bence en güzel mevsim tam şu an" ifadelerini kullandı.

Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan bir başka ziyaretçi ise, "Doğası çok güzel. İnsanların İsviçre'ye gitmesine gerek yok. Bütün Türkiye buraya gelsin, burayı görsün" diyerek herkesi Samandere Şelalesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Düzce'ye gezmeye gelen vatandaşlar da sosyal medyada gördükleri Samandere Şelalesi'ni yakından görmek için ziyaret ettiklerini belirtti.

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İstanbul Pendik'ten gelen bir ziyaretçi ise Düzce'ye yıllardır geldiğini ancak Samandere Şelalesi'ni ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Daha önce gelmediğim için açıkçası pişman oldum. Sonbahar nedeniyle ortam çok güzel" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtlarından

Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olma özelliğini taşıyan Samandere Şelalesi, yalnızca şelalesiyle değil, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve jeolojik oluşumlarıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 metrelik dere güzergahında üç şelale, anıt ağaçlar ve "Cadı Kazanı" olarak adlandırılan derin kaya oluşumu bulunuyor. Şelale ve çağlayanlarıyla yılın dört mevsimi ayrı bir eşsiz güzellik sunan tabiat anıtı, Düzce'nin mutlaka görüşmesi gereken adresleri arasında yer alıyor.