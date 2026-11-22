Düzce'nin Akçakoca ilçesi, 20262027 sezonu U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'na ev sahipliği yaptı. 34 ilden 92 kulüp ve bin 84 sporcunun katıldığı organizasyon, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Akçakoca'da gerçekleştirilen 20262027 sezonu U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın ödül törenine Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler katıldı.

Türkiye'nin 34 farklı ilinden 92 kulüp ve bin 84 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende sporcuları tebrik eden Vali Mehmet Makas, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Oryantiring Federasyonuna, antrenörlere ve görevlilere teşekkür etti. Makas, dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi.