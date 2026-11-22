Düzce'de avlanırken uçurumdan düşen kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Yığılca Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Kerem Kuş, Ahmetçiler bölgesinde avlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Kuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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