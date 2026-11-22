–Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında Camikebir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Özlü, "Biz buraya seçim için gelmedik, bu toplantıların maksadı birlikte yönetimdir" dedi

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında Camikebir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Özlü, hem devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi, hem de kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi. TOKİ Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlara hitap eden Başkan Özlü, mahalle toplantılarının seçim odaklı değil, birlikte yönetim anlayışının bir parçası olduğunu ifade ederek, "31 Mart 2029’a kadar seçim yok. Biz de bu akşam seçim kaygısı ile gelmedik. Bu toplantıların maksadı birlikte yönetimdir. Biz bu şehri sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

REKLAM

"Konuştuklarımızı bir kenara atmıyoruz, takip ediyoruz"

Seçim öncesinde vatandaşlara sundukları "Düzce İçin 100 Proje" kitabında yer alan projelerin takip edildiğini belirten Özlü, "Bugüne kadar yarısını bitirdik. Diğerleri devam ediyor. Bizim rehberimiz seçimlerden önce size sunduğumuz projeler kitabında yapmayı taahhüt ettiğimiz projelerdir. Bunları takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle toplantılarında dile getirilen taleplerin de kayıt altına alındığını ve ilgili birimler tarafından takip edildiğini kaydeden Özlü, "Bu toplantılarda konuştuğumuz konuları unutmuyoruz, bir kenara atmıyoruz. Yazıyoruz, kayda geçiriyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Düzce’nin 64 mahallesi bulunduğunu ve yaz başından bu yana 55 mahalle toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Özlü, kalan 9 mahalleyi de ziyaret edeceklerini söyledi. Vatandaşların kendisine doğrudan ulaşabildiğini ifade eden Özlü, "İsteyen her kişi bana ulaşabilir. Benim telefonum 24 saat açık. Günde 16 saat çalışıyorum. Benim belediyeden başka hiçbir işim yok. Tek işim Düzce Belediyesi" dedi.

"düzce belediyesi sağlam mali yapısıyla Düzcelilerin hizmetinde"

Asfalt çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, toplam bin 21 kilometre yol ağı bulunduğunu, su altyapısı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların toplam uzunluğunun ise yaklaşık 40 kilometre olduğunu belirtti. Yol çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özlü, "Bu yaz başından beri döktüğümüz asfaltların toplam bedeli 524 milyon liradır. Gecegündüz çalıştık, asfaltladık, asfaltlıyoruz. İkinci asfalt paketimiz de yaklaşık 500 milyon lira civarında. Benim görev sürem bitmeden önce bu şehirde asfaltlanmamış bir tek sokak, bir tek cadde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Belediyenin mali yapısına ilişkin de mahalle sakinlerine bilgi veren Özlü, Düzce Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 980 milyon lira olduğunu açıkladı. Borç miktarından ziyade ödeme gücünün önemli olduğunu belirten Özlü, "Biz Düzce Belediyesi olarak bugüne kadar daha bir gün çalışanlarımızın maaşlarını geç ödemedik, hep zamanında ödüyoruz. Düzce Belediyesi sağlam mali yapısıyla, 6 şirketi ile Düzcelilerin hizmetinde" dedi.

"İçme suyu altyapısını yeniliyor, yeni arıtma tesisi kuruyoruz"

Altyapı yatırımlarına değinen Başkan Özlü, şehirdeki içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kayıpkaçak oranının yüzde 54 olduğunu belirten Özlü, bu oranı yüzde 10 seviyelerine düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

REKLAM

Yaklaşık 45 milyon Euro’luk içme suyu şebekesi yenileme projesinin devam ettiğini kaydeden Özlü, bugüne kadar önemli miktarda kazı çalışması yapıldığını ve kazılan yerlerin kapatıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra 60 dönümlük arazi üzerinde günlük 130 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip bir tesis kurduklarını açıklayan Özlü, "Önümüzdeki 50 yıl Düzce’nin içme suyu ihtiyacı olmayacak. Bunlar büyük yatırımlar" diye konuştu.

"Ben hükümete yakın, bütün bakanlarımızla, cumhurbaşkanımızla görüşebilen bir kardeşinizim" diyen Başkan Özlü, birçok konuyu da Ankara’ya gitmeden bakanlara attığı mesajla hallettiğini vurguladı.

REKLAM

"Size ne söz verdiysek yerine getireceğiz"

Konuşmasının sonunda vatandaşlara seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirileceğini vurgulayan Başkan Özlü, "Şundan emin olun; gecegündüz çalışıyoruz. Size ne söz verdiysek, bu kitapta yazan projelerimizin tamamını yerine getireceğiz. Önümüzdeki 2,5 yıl için bizim iki rehberimiz olacak. Birincisi kitapta yer alan projeler, ikincisi mahalle toplantılarında sizlerden gelen istek ve talepler" dedi.

Düzce’nin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini belirten Özlü, "Sadece belediye hizmetleri değil. Sağlıktan eğitime, şehrin ne sorunu varsa bu benim sorunum. Bundan emin olun. Ben bunun için gayret sarf ediyorum. Bu şehri güzel günlere, aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Toplantıda, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile yapılan görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar ve taleplere ilişkin yapılacak çalışmalar paylaşıldı. Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Özlü, ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Ayrıca mahallede hayata geçirilecek değerler merkezi ve park çalışmasına ilişkin bilgileri paylaştı.