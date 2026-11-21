Konserde özellikle "Türkler Geliyor" türküsü büyük alkış alırken, sanatçının hafızalara kazınan "Dombra" eseri de salondakilerden yoğun ilgi ve destek gördü.

Düzce’de gençlerin sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Konuralp Meşale Spor Okulları’nın açılışı, renkli görüntülere sahne oldu. 18 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programında, "Dombra" eseriyle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı Arslanbek Sultanbekov konser verdi. Sahne performansıyla salondakilere unutulmaz anlar yaşatan Sultanbekov, sevilen eserlerini Düzceliler için seslendirdi.

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