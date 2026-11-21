Düzce'de kurum müdürleri istişare toplantısı gerçekleştirildi
– Düzce'de kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı, Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
– Düzce'de kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı, Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Düzce'de kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Her ay düzenlenen toplantıya bu kez Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız ev sahipliği yaptı. Toplantıda, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
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