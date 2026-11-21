Roman koordinasyon ofisi ve aile danışma merkezine ziyaret
– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özer, merkezdeki öğrencilerle de bir araya geldi.
– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özer, merkezdeki öğrencilerle de bir araya geldi.
Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Düzce Valiliği İl Roman Koordinatörü Sibel Gün Çabuk'un eşlik ettiği ziyarette Özer, merkezde sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ailelere yönelik çalışmalar değerlendirildi. Merkezde eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, çocuklarla sohbet ederek eğitim süreçleri ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
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