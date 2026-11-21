Düzce DKMP Müdürlüğü tarafından orman personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, yaban hayatının korunması ve av koruma faaliyetleri konusunda eğitim verildi.

Düzce'de doğal yaşamın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü arasında eğitim programı düzenlendi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programa, Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurları katıldı. Eğitimi Düzce DKMP Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ve Dursun Ciritcioğlu verdi. Eğitimde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri, av ve yaban hayatının korunması, av koruma ve kontrol faaliyetleri ele alındı. Ayrıca silah kullanımı ve güvenliği konusunda personele bilgilendirme yapıldı.

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Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve personelin bilgi düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim, katılımcılara avlak haritası el broşürlerinin dağıtılmasıyla sona erdi.