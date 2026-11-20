Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 12 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen açık kaynak araştırmalarında, 10 farklı suç kaydı bulunan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 12 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahsın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı ve burada yaşadığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon sağlanarak Y.G. hakkında INTERPOL aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması sağlandı.

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Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Uluslararası arama kararı kapsamında Yunanistan'da yakalanan Y.G., Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'nda Türk kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasıyla ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.