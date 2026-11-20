Düzceli 6 öğrencinin hafızlık eğitimlerini kutsal topraklarda tamamlaması, eğitim süreçlerinde unutulmaz bir hatıra olarak yerini aldı.

Kutsal mekanları ziyaret eden öğrenciler, Kabei Muazzama'nın huzurunda Kur’anı Kerim'in son bölümünden ayetleri tilavet ederek ezberlerini tamamladı.

Düzce’den kutsal topraklara uzanan hafızlık yolculuğu anlamlı bir anla sona erdi. Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan 6 kız öğrenci, Kur’anı Kerim ezberlerini Kabei Muazzama’da tamamladı. Kur’an kursu öğreticisi Hatice Yazıcı'nın rehberliğinde hafızlık eğitimi alan Azra Betül Borucu, Beyzanur Ekici, Ceren Bilgin, Erva Şahin, Livanur Altındal ve Zehra Betül Arslan, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere gittikleri kutsal topraklarda hafızlık yolculuklarının son aşamasını gerçekleştirdi.

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