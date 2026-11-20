Kadınların el emeği yeni doğan bebeklere ulaştı
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat Çalışma Grubu'nun organizasyonuyla hazırlanan örgü hediyeler ve bebek kıyafetleri, Atatürk Devlet Hastanesi kadın doğum, yeni doğan ve çocuk servislerindeki bebeklere ve annelerine teslim edildi.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat Çalışma Grubu’nun organizasyonuyla hazırlanan örgü hediyeler ve bebek kıyafetleri, Atatürk Devlet Hastanesi kadın doğum, yeni doğan ve çocuk servislerindeki bebeklere ve annelerine teslim edildi.
Düzce’deki kadınların ve kadın meclisi üyelerinin gönüllü katkılarıyla üretilen el emeği ürünler, yeni doğan bebeklere "hoş geldin" demek ve annelere bu özel süreçlerinde destek olmak amacıyla hastaneye ulaştırıldı. Hediye takdimi sırasında Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yürüttüğü "Hoş Geldin Bebek" kampanyası hakkında da annelere bilgi verildi. Yeni doğan bebeklere sevgiyle dokunurken annelere de yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan ve Atatürk Devlet Hastanesi kadın doğum, yeni doğan ve çocuk servisine yönelik gerçekleşen programa, Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz’ın eşi Yasemin Yılmaz ile Kadın Meclisi üyeleri katıldı.
Kadınların hazırladığı hediyeler, gönüllülüğün ve dayanışmanın somut bir örneği olarak tek tek sahiplerine teslim edildi.
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