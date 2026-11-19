Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, kentin ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,38 arttığını bildirildi.

Şengüloğlu, yaptığı açıklamada, 503'ü sanayici olmak üzere 5 bin 193 üyeyle Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sağladıklarını aktardı.

Şengüloğlu, 161 ülkeye yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzce iş dünyası olarak üretmeye, katma değer sağlamaya ve istihdamı artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl ekim ayında ülkemiz genelinde yüzde 8,1 ihracat artışı olarak 25,9 milyar dolarlık bir hacim ortaya çıkarken ilimizde bu oran yüzde 61,38 artış göstererek 268 milyon 973 bin 496 dolar olarak yansımıştır. İlimiz, Ticaret Bakanlığı verilerine göre en çok ihracat yapan iller arasında 22. sırada yer almaktadır. Düzce'de üreten ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz."