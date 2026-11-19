Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı sıfatıyla iki günde 6 ilde 18 kurumu ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yakın Karadeniz vizyonuyla 7 şehri ortak turizm rotasında buluşturmak için harekete geçti. Turizmin tüm Batı Karadeniz için büyük bir şans ve fırsat kapısı olduğunu vurgulayan Özlü, "Bizim yapacağımız çalışmalarla; turizm gelirlerimiz katlanarak artacak hem şehirlerimiz hem de bölgemiz kazançlı çıkacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Yakın Karadeniz turizm vizyonu kapsamında bölge ziyaretlerini tamamladı. Batı Karadeniz’in turizm potansiyelini, Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği çatısı altında ortak bir vizyonla harekete geçirmek amacıyla yola çıkan Faruk Özlü, iki günlük ziyaret programının ilk gününde Bolu, Zonguldak ve Bartın’da temaslarda bulundu. Ziyaretlerin ikinci gününde ise Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta temaslarını sürdüren Özlü; il belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve il genel meclisi başkanları ile bir araya gelerek, Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği çatısı altında ortak faaliyetler yürütmek üzere kurumları birliğe üye olmaya davet etti.

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Turizmde yeni rotası

Görüşmelerde, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’u kapsayan Batı Karadeniz bölgesinin ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtılması hedefi öne çıktı. Özlü, ziyaret ettiği kurumların başkanlarına Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği adına bir davet mektubu iletti. Mektupta, birliğin Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinin turizm potansiyelini geliştirmeyi ve bölgeyi ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediği belirtildi. Bölgenin turizm hareketliliğini artırmak istediklerini ifade eden Özlü, ortak projeler geliştirmek, tanıtım çalışmalarına katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurumları birliğe üye olmaya davet etti.

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Özlü davet mektubunda, 24 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde bölgenin turizm değerlerini ortak bir anlayışla tanıtmayı arzuladıklarını vurguladı.

"Büyük bir şans ve fırsat kapısı"

Başkan Faruk Özlü, yaptığı değerlendirmede "Düzce’nin sahip olduğu turizm potansiyelinin tüm Batı Karadeniz için de geçerli olmasını istiyoruz. Batı Karadeniz Türk turizminin yükselen değeridir. Batı Karadeniz’deki güç birliğimiz; mutlak surette şehirlerimize ve ilçelerimize büyük katkılar sunacaktır. Turizm; tüm Batı Karadeniz için büyük bir şans ve fırsat kapısıdır. Bölgesel kalkınmamızın anahtarı turizm olacaktır. Yürekten inanıyorum ki; Batı Karadeniz Turizm Tanıtma Birliği’nin ortaya koyduğu yeni vizyonuyla yepyeni bir sürdürülebilir turizm ve seyahat iklimi oluşacak. Bizler, Batı Karadeniz Turizm Tanıtma Birliği olarak bu süreçte her türlü projeye destek olacağız. Bizim yapacağımız çalışmalarla hem şehirlerimiz hem de bölgemiz kazançlı çıkacak. Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacak. Esnaflarımız, yatırımcılarımız, şehirlerimiz ve ilçelerimiz bu süreçten önemli kazançlar elde edecekler" ifadelerinde bulundu.