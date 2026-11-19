Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aylık değerlendirmesi gerçekleştirildi
– Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumlularının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
– Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumlularının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumluları katıldı. Toplantıda, acil çağrı hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.
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