Düzenlenen etkinlikle çocukların yeni teknolojilere olan ilgisinin artırılması ve spor okulları bünyesinde farklı deneyimlerle buluşturulması amaçlandı.

Düzce’de çocukların teknolojiyle buluşmasını sağlayan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy TOKİ Tesisleri’nde çocuklara yönelik sanal gerçeklik (VR) gözlük etkinliği düzenlendi. Etkinlikte VR gözlüklerini deneyen çocuklar, sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Teknolojiyi yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, etkinlik boyunca eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

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