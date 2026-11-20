– Düzce Belediyesi, şehir ve mahalle mezarlıklarında bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında aile kabristanları tek tip bordür taşlarıyla düzenlenirken, mahalle mezarlıklarına toplam bin 250 metre betonarme duvar yapılıyor.

Düzce Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehir mezarlığında bulunan aile kabristanları, tek tip bordür taşları kullanılarak yeniden düzenleniyor. Mahalle mezarlıklarında ise toplam bin 250 metre betonarme duvar yapım çalışması yürütülüyor. Çalışmalarla mezarlıkların çevre güvenliğinin artırılması ve daha düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Belediye ekipleri ayrıca zamanla tahrip olan mezarlıklarda toprak tesviye, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.