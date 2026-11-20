Düzce Belediyesi Tarım Akademisi’nde yetiştirilen ata tohumları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a takdim edildi.

Düzce Belediyesi’nin yerli tohumların korunması, geleneksel tarımın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında; Düzce’nin bereketli topraklarında yetiştirilen ata tohumları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştı. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Tarım Akademisi bünyesinde doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen farklı sebze türlerine ait ata tohumlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a takdim etti.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce İçin 100 Projesi arasında yer alan Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gözetiminde Tarım Akademisi arazisinde yürütülüyor. Proje kapsamında yetiştirilen sebzelerden elde edilen tohumlar çoğaltılarak vatandaşlara dağıtılıyor.

"Gelenekseli geleceğe taşıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Ayşe Keşir, Emine Erdoğan’a Düzce’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Keşir paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ataların mirası, emaneti; ata tohumu. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, Düzce’mizde yetiştirilen ata tohumlarını anlatma fırsatı buldum. Düzce Belediyemizin Tarım Akademisi’nde hem kadınlara istihdam sağlıyor hem de özel olarak üretilen ata tohumlarıyla gelenekseli geleceğe taşıyoruz. Projeyle sadece 2026 yılında 16 bin paket ata tohumu hemşehrilerimize ulaştırıldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, tüm proje ekibine ve size selamlarını gönderdi Faruk Özlü Başkanım, üzerimde kalmasın. Kıymetli Hanımefendi’ye gösterdiği ilgi için şükranlarımı sunuyorum."

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Özlü’den Keşir’e teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de ata tohumu projesinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde anlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Ayşe Keşir’e teşekkür etti.

Başkan Özlü "Tarım Akademimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve ata tohumlarından elde ettiğimiz ürünlerimizi Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ileten Milletvekilimiz Ayşe Keşir’e teşekkür ediyorum. Hanımefendi’ye yakın ilgileri ve destekleri için şükranlarımı sunuyor, selamlarına muhabbetle karşılık veriyorum. Ata tohumlarımızı çoğaltmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.