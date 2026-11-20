Düzce Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2027 sonuçlarında, yönetişim alanında dünya genelinde 858. sırada yer aldı. Düzce Üniversitesi ayrıca Türkiye'de 33, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 5. sıraya yerleşerek sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası performansını ortaya koydu.

Üniversitelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performanslarını uluslararası ölçekte değerlendiren QS World University Rankings: Sustainability 2027 sonuçları açıklandı. Düzce Üniversitesi, genel sürdürülebilirlik değerlendirmesinde 1501+ bandında yer alırken özellikle kurumsal yönetişim alanındaki başarısıyla dikkat çekti.

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Yönetişim alanında dünyada 858. sırada

Düzce Üniversitesi, QS Sürdürülebilirlik 2027 değerlendirmesinin önemli bileşenlerinden biri olan Yönetişim (Governance) kategorisinde 100 üzerinden 75,5 puan alarak dünya genelinde 858. sırada yer aldı. Bu sonuç, Düzce Üniversitesi’nin kurumsal yönetim, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir yönetişim alanlarındaki performansını ortaya koydu.

Düzce Üniversitesi, çevresel araştırma alanında 69,5 puanla dünya genelinde 1086. sırada yer alırken sosyal etki kategorisinde 41,1, çevresel etki kategorisinde ise 32,9 puan elde etti.

Düzce Üniversitesi, QS 2027 sürdürülebilirlik sonuçlarında Türkiye'de 33, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 5. sırada yer aldı. Bu başarı, 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi’nin genç devlet üniversiteleri arasındaki sürdürülebilirlik performansını ve uluslararası yükseköğretim alanındaki konumunu göstermesi bakımından önem taşıyor.

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Sürdürülebilirlikte bütüncül üniversite yaklaşımı

Düzce Üniversitesi; çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kampüs uygulamaları, sıfır atık çalışmaları, enerji ve su verimliliği, çevresel farkındalık, sürdürülebilir eğitim ve toplumsal sorumluluk faaliyetleri üniversitenin sürdürülebilirlik yaklaşımının temel bileşenlerini oluşturuyor. QS Sürdürülebilirlik 2027 sonuçları, Düzce Üniversitesi’nin özellikle yönetişim alanındaki güçlü performansını uluslararası düzeyde görünür kılarken, geliştirilmesi gereken alanlar için de önemli bir değerlendirme zemini sunuyor.

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Düzce Üniversitesi, değer üreten üniversite anlayışıyla çevresel ve toplumsal sorumluluklarını güçlendirmeye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya ve uluslararası sıralamalardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.