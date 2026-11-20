Düzce'nin Yığılca ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin maddi yükünü hafifletmek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Evlilik Destekleme Merkezi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Yığılca Belediyesi, Yığılca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Evlilik Destek Merkezi”nin açılışında konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, aile kurumunun önemine dikkati çekerek, "Amacımız, gençlerin evliliğe dair maliyet endişelerini azaltmak ve 'Düğünü nasıl yapacağız?' sorusuna en güzel cevabı vermek. Bu projenin ilçemize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.

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Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın ise projenin Türkiye'ye örnek olmasını temenni etti.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da artan düğün masraflarının gençlerin evlilik kararlarını ertelemesine neden olduğuna işaret ederek, "Biz istedik ki, Yığılca'da evlilik yoluna adım atan hiçbir gencimiz kendini yalnız hissetmesin. Belediyemiz, en mutlu günlerinde onların yanında devlet şefkatiyle dursun. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sunduğu tüm evlilik teşvik ve hibelerini de uzman personellerimiz aracılığıyla gençlerimize ulaştırıyoruz. Gençlerimizi sadece düğün günlerinde değil, ailelerini büyüttükleri günlerde de yalnız bırakmıyoruz. Yeter ki gençlerimiz evlensin, yuvalarından çocuk sesi eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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Düzce Kızılay Başkanı Halil Aydın, bir vatandaşın bağışıyla başlayan sürecin Savaş’ın teklifiyle anlamlı bir kurumlar arası iş birliğine dönüştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı, katılımcılar merkezdeki kıyafet ve hazırlık alanlarını gezdi.

Merkez aracılığıyla ilçede yuva kuracak çiftlere hem maddi hem de danışmanlık desteği sağlanacak.

Kızılay iş birliğiyle temin edilen 190 gelinlik, 240 kınalık bindallı, abiye kıyafetler ve ayakkabılar, düğün sonrası iade edilmek koşuluyla çiftlere ücretsiz verilecek.

Belediyeye ait 500 kişilik Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde hem kına gecesi hem de düğün gecesini kapsayan "ikisi bir arada" paketi, 500 kişilik kek ve meyve suyu ikramı dahil toplam 70 bin liradan sunulacak. Nikah ve evlilik işlemlerindeki belediye harçları da asgari düzeyde tutulacak.

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Desteklerle evlenen çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda, Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve belediye iş birliğiyle 1 yıl boyunca mama ve bebek bezi masrafları da karşılanacak.