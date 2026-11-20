Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Tuncay Yavuz tarafından anne ve babası adına yaptırılan AsiyeTurgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Protokol üyelerinin yoğun katılım gösterdiği törende, sağlık yatırımlarının önemi vurgulanırken hayırsever aileye teşekkür edildi.

Düzce’de sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Hayırsever Tuncay Yavuz tarafından anne ve babası adına Beyciler Mahallesi’nde yaptırılan AsiyeTurgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl içerisinde inşaatı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan merkezin açılış törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hayırsever Tuncay Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

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Törende konuşan protokol üyeleri, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlara ve kamuhayırsever iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmasını yapan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kent genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek "Sağlık Bakanlığı olarak birçok mahallede aile sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hayırseverimiz Tuncay Yavuz’un destekleriyle AsiyeTurgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirmiştik. Bugün de bu mutlu günde, açılış törenimizi gerçekleştirerek aile sağlığı merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. İnşallah vatandaşlarımız sağlıklı günlerde kullanırlar. İlimizde 130’un üzerinde aile hekimimiz ve 40 civarında aile sağlığı merkezimiz bulunuyor. Yeni kurulan mahallelerde de aile sağlığı merkezleri inşa etmeye ve sağlık hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Düzce Belediyemizin master planı çerçevesinde birçok mahallede yeni planlamalarımız sürüyor. Bu noktada Bakanımızın (Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü) da büyük destekleri oldu. Bu inşaat yapılırken arka tarafta belediyeye ait olan binanın aile hekimlerimiz tarafından yaklaşık bir yıl süreyle geçici olarak kullanılmasına müsaade edildi. Bu sayede sağlık hizmetleri aksamadan yeni binamızın inşaatını tamamlamış olduk" dedi.

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"Bugün sadece bir binanın kapılarını açmıyoruz"

Anne ve babası adına yaptırdığı aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan hayırsever Tuncay Yavuz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek "Bugün benim için gerçekten çok güzel bir gün. Çünkü bugün sadece bir binanın kapılarını açmıyoruz. Aynı zamanda insanlara dokunacak, hastalara şifa olacak; çocuklara, annelere, yaşlılara ve nice aileye sağlık hizmeti sunacak güzel bir eseri hayata geçiriyoruz. Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan, destek veren ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Bir yıl önce temelini atmıştık"

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Milletvekili Ercan Öztürk, aile sağlığı merkezinin kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yaklaşık bir yıl önce, 23 Ekim’de buranın temelini yine hep birlikte atmıştık. Bir yıl içerisinde inşaat tamamlandı ve hazır hale geldi. Bugün beklentilerin ve hayallerin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Ben burada, buna vesile olan başta hayırsever ailemiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık ve eğitimde her gün daha iyiye gitmek zorundayız"

Milletvekili Ayşe Keşir, sağlık yatırımlarının kurumlar arasındaki iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak "Bu işler el birliğiyle, iş birliğiyle oluyor. Gönül işlerinde de bu şekilde el birliği içinde olmak son derece kıymetli. Yeni yatırımlar da bu vesileyle geliyor. Biz hemen hemen her ay, bir açılış yapıyoruz ya da mutlaka bir temel atıyoruz. Çünkü sağlık, olmazsa olmazımız. Sağlık ve eğitim alanlarında her gün daha iyiye gitmek zorundayız. Çünkü Düzce hızla büyüyen, nüfusu hızla artan bir şehir. Bu anlamda, iki büyük şehrin ortasında bulunduğumuz için hemşehrilerimizin büyükşehirlerdeki hizmetleri burada da alabilmesi için uğraşıyoruz" dedi.

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"Düzce’de her ay bir açılış ya da temel atma töreni yapıyoruz"

Başkan Faruk Özlü de kentte yatırımların devam ettiğini belirterek Beyciler Mahallesi’ne yönelik asfalt çalışmalarına değindi.

Özlü, "Değerli arkadaşlar, Düzce’de her ay mutlaka ya bir temel atma ya da bir açılış törenimiz oluyor. Bu da onlardan birisi. Beyciler Mahallesi’ni ben yakından takip ediyorum. Sayın Muhtarım da burada, biliyor. İnşallah burada daha fazla asfalt çalışması yapacağız, muhtarım, emin ol" ifadelerini kullandı.

"Her birimiz hemşehrilerimizin emrindeyiz"

Vali Mehmet Makas, açılış töreninde yaptığı konuşmada kamu görevlilerinin vatandaşlara hizmet etmekle yükümlü olduğunu vurgulayarak aile sağlığı merkezinin yapımına katkı sağlayan hayırsever aileye teşekkür etti. Vali Makas, "Seçilmiş, atanmış her kim var ise her birimiz aziz hemşehrilerimizin emrindeyiz. Ben burayı inşaatın son bitirme aşamasında bir sabah ziyaret etmiştim, Yasin Yılmaz Müdürümüzle beraber. Hakikaten inşaat kalitesi de çok yüksek olan, ihtiyaca binaen yapılmış, insanımıza sağlık alanında hizmet edecek bir yer. Marifet iltifata tabidir. Öncelikle zenginliğini paylaşan Tuncay (Yavuz) bey kardeşime ve onu yetiştiren Asiye annemize ve Turgay abimize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Konuşmaların ardından AsiyeTurgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.