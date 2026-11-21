Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu ‘Bugün Git, Yarın Gel’ oyunu ile açtı. Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyun her Perşembe günü ücretsiz olarak izleyiciler ile buluşacak.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu, Düzceli sanatseverlerin de yoğun ilgisi ile açtı. Rus yazar Valentin Katayev tarafından kaleme alınan ve Göksel Kortay tarafından Türkçeye uyarlanan oyun, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde sahnelendi. İki perde komedi olarak hazırlanan oyun için Düzceli tiyatroseverler salonu doldururken, sanatçılar oyun sonunda ayakta alkışladı.

‘Bugün Git Yarın Gel’ adlı tiyatro oyunu her hafta Perşembe günleri ücretsiz şekilde halka açık olarak sergilenecek. Ücretsiz gösterimler için rezervasyon yapmak isteyenler 0533 812 56 91 Whatsapp Hattı ya da 153 Beyaz Masa’dan bilgi alabilecek.