Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 20262027 eğitimöğretim yılının ilk ara tatilinde gençlere yönelik gezi organizasyonu düzenledi. Gençlik Ofisine kayıtlı 150 genç Ankara, İstanbul ve Çanakkale’nin tarihi alanlarını gezdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyunca her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirdiği sportif etkinliklerin yanı sıra gezi etkinlikleri ile de Düzceli gençlere Türkiye’nin tarihi ve kültürel bölgelerini tanıtıyor. Bu kapsamda hareket eden müdürlük, eğitim döneminin ilk ara tatilini fırsata çevirerek Gençlik Ofisine kayıtlı öğrenciler için gezi programı hazırladı. Yoğun başvurular arasından kura çekimi ile belirlenen 150 Gençlik Ofisi üyesi, üç farklı şehri kapsayan tarih ve kültür yolculuğuna katılım sağladı. Gezilerin ilk durağı Ankara olurken, program içerisinde gençler, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Hacı Bayramı Veli Türbesini ziyaret ederek başkentin millî, tarihî ve manevi değerlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

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Gezilerin ikinci durağında Çanakkale’yi ziyaret eden gençler, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Eceabat’tan başlayarak gezi programı boyunca Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Alçıtepe Hilali Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı ziyaret ederek milletimizin bağımsızlık mücadelesini, kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bizzat yerinde gördü.

Son olarak İstanbul’a geçen gençler, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Pierre Loti Tepesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Eminönü ve Galata Köprüsü ve Kulesini ziyaret ederek 7 tepeli şehrin tarihî, kültürel ve manevi zenginliklerini hep birlikte keşfetti.

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Müdürlük, yıl boyu sportif etkinliklerle buluşturduğu gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine ilerleyen dönemlerde de devam edecek.