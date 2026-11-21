Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Aktarla Köyü'nde meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Heyelanın etkili olduğu bölgede taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, yol platformunda stabilizasyon sağlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarında ulaşım güvenliğinin sağlanması risklerin ortadan kaldırılması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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