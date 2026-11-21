Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. 34 ilden 91 kulüp ve bin 104 sporcunun katıldığı organizasyonda genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuları ağırlıyor. Türkiye Oryantiring Federasyonunun 20262027 sezonu faaliyet programında yer alan U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, yoğun katılımla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçedeki kamu kurumlarının destekleriyle gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyona 34 farklı ilden 91 kulüp ve toplam 1104 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde Değirmenağzı mevkisinden start alan sporcular, uzunlukları 1 ile 2,5 kilometre arasında değişen parkurlarda mücadele etti. Yarışmacılar, yalnızca harita ve pusula kullanarak parkur üzerinde belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra dikkat, yön bulma ve hızlı karar verme becerilerinin ön plana çıktığı yarışlarda heyecanlı anlar yaşandı.

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Kız ve erkek sporcuların yaş gruplarına göre toplam 13 kategoride mücadele ettiği şampiyonanın ikinci ve son gününde, Akçakoca şehir merkezinde sürat yarışları gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarışların tamamlanmasının ardından ilçe meydanında düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.