Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra dikkat, hızlı karar verme ve stratejik düşünme becerilerini de ön plana çıkaran organizasyon, aynı gün ilçe meydanında düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Değirmenağzı mevkisinden start alan yarışmanın ilk gününde sporcular, 1 ila 2,5 kilometreye kadar değişen parkurlarda belirlenen hedeflere en kısa sürede sadece harita ve pusula kullanarak ulaşmaya çalıştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçedeki kamu kurumlarının destekleriyle 13 kategoride düzenlenen 2 gün sürecek şampiyonaya 34 ilden 91 kulüp, 1104 sporcu katılıyor.

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