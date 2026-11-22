Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer ve Başmüdürü Mehmet Uçar da farkındalık standını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyabetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan afiş ve broşürlerin de sergilendiği stantta, vatandaşların hastalık hakkında bilinçlenmesi amaçlandı.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Diyabet Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bilgilendirme standı kuruldu. Hastanenin hasta bekleme alanında kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına yönelik kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcılara diyabet hastalığının belirtileri, erken teşhisin önemi ve diyabetle yaşam konusunda bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.