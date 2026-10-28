Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Belediye otobüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Düzceliler bando takımıyla otobüste bayram coşkusu yaşadı

        Belediye otobüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Düzceliler bando takımıyla otobüste bayram coşkusu yaşadı

        Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği sürprizle, yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla süslenen 81 numaralı otobüste, montlarla kendilerini kamufle eden bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadığı sürpriz, otobüste bayram coşkusu yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Belediye otobüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Düzceliler bando takımıyla otobüste bayram coşkusu yaşadı

        Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği sürprizle, yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla süslenen 81 numaralı otobüste, montlarla kendilerini kamufle eden bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadığı sürpriz, otobüste bayram coşkusu yaşattı.

        Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, özel günlerde gerçekleştirdiği sosyal deneylere bir yenisini daha ekleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde vatandaşlara unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

        Ulaşım A.Ş.’nin 81 numaralı ÜniversiteHastane hattındaki otobüs Türk bayraklarıyla donatıldı. Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bando takımı orta alandaki koltuklara oturdu, montlarla kamufle oldu. Her zamanki gibi otobüse binen vatandaşlar, bando takımı üyelerinin montlarını çıkararak marş çalmaya başlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs adeta kırmızı beyaza bürünürken, çalınan marşlarla birlikte otobüsün içinde bayram havası esti. Ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik eden yolcuların bazıları duygusal anlar yaşadı, bazıları ise sevinç içinde cep telefonuyla bu anları ölümsüzleştirdi.

        REKLAM

        Sürpriz karşısında yaşadıkları şaşkınlığı ve mutluluğu dile getiren vatandaşlar, sürprizin kendilerini çok etkilediğini ifade etti.

        Otobüste böyle bir karşılamayı hiç beklemediklerini belirten yolcular, "Beklemiyordum, çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bindiğim en güzel 81’di diyebilirim. İnce düşünülmüş bir kutlama oldu" sözleriyle duygularını paylaştı.

        Bazı vatandaşlar, marşların bir anda çalmaya başlamasıyla önce şaşırdıklarını, ardından kendilerine dağıtılan bayraklarla kutlamaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Milli bilincin bu tür etkinliklerle canlı tutulmasının önemine dikkat çeken yolcular, Cumhuriyet Bayramı’nın günlük yaşamın içinde böyle anlamlı bir sürprizle karşılarına çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        REKLAM

        Bir vatandaş, bu güzel sürpriz sayesinde gününün güzelleştiğini söylerken, bir başka yolcu ise marşların etkisine kapılarak ineceği durağı kaçırdığını belirtti.

        Otobüse binmeden önce süslemeleri fark ederek otobüsün fotoğrafını çektiğini belirten bir yolcu ise, "Oturduktan sonra marş çalmaya başladılar, çok hoşumuza gitti. 29 Ekim ruhunu bu kadar hissetmek gerçekten çok güzel. Cumhuriyetin 103. yılı ve Düzce Belediyesi de böyle bir sürpriz hazırlayarak bence çok güzel bir şey yaptı" dedi.

        Cumhuriyet’in kendilerine bırakılmış en güzel armağan olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk otobüste ve çok sevindik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına minnettarız. Bu etkinlik için de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

        REKLAM

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi
        Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi
        Düzce'de halk otobüsünde Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Düzce'de halk otobüsünde Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi
        Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi
        Anne kedi, reklam panosunda mahsur kalan yavrusunun kurtarılmasını bekledi
        29 Ekim serginin açılışı yapıldı
        29 Ekim serginin açılışı yapıldı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı