Belediye otobüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Düzceliler bando takımıyla otobüste bayram coşkusu yaşadı

Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği sürprizle, yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla süslenen 81 numaralı otobüste, montlarla kendilerini kamufle eden bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadığı sürpriz, otobüste bayram coşkusu yaşattı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, özel günlerde gerçekleştirdiği sosyal deneylere bir yenisini daha ekleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde vatandaşlara unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Ulaşım A.Ş.’nin 81 numaralı ÜniversiteHastane hattındaki otobüs Türk bayraklarıyla donatıldı. Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bando takımı orta alandaki koltuklara oturdu, montlarla kamufle oldu. Her zamanki gibi otobüse binen vatandaşlar, bando takımı üyelerinin montlarını çıkararak marş çalmaya başlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs adeta kırmızı beyaza bürünürken, çalınan marşlarla birlikte otobüsün içinde bayram havası esti. Ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik eden yolcuların bazıları duygusal anlar yaşadı, bazıları ise sevinç içinde cep telefonuyla bu anları ölümsüzleştirdi.

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Sürpriz karşısında yaşadıkları şaşkınlığı ve mutluluğu dile getiren vatandaşlar, sürprizin kendilerini çok etkilediğini ifade etti.

Otobüste böyle bir karşılamayı hiç beklemediklerini belirten yolcular, "Beklemiyordum, çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bindiğim en güzel 81’di diyebilirim. İnce düşünülmüş bir kutlama oldu" sözleriyle duygularını paylaştı.

Bazı vatandaşlar, marşların bir anda çalmaya başlamasıyla önce şaşırdıklarını, ardından kendilerine dağıtılan bayraklarla kutlamaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Milli bilincin bu tür etkinliklerle canlı tutulmasının önemine dikkat çeken yolcular, Cumhuriyet Bayramı’nın günlük yaşamın içinde böyle anlamlı bir sürprizle karşılarına çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Bir vatandaş, bu güzel sürpriz sayesinde gününün güzelleştiğini söylerken, bir başka yolcu ise marşların etkisine kapılarak ineceği durağı kaçırdığını belirtti.

Otobüse binmeden önce süslemeleri fark ederek otobüsün fotoğrafını çektiğini belirten bir yolcu ise, "Oturduktan sonra marş çalmaya başladılar, çok hoşumuza gitti. 29 Ekim ruhunu bu kadar hissetmek gerçekten çok güzel. Cumhuriyetin 103. yılı ve Düzce Belediyesi de böyle bir sürpriz hazırlayarak bence çok güzel bir şey yaptı" dedi.

Cumhuriyet’in kendilerine bırakılmış en güzel armağan olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk otobüste ve çok sevindik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına minnettarız. Bu etkinlik için de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutladı.