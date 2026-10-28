Düzce'de halk otobüsünde Cumhuriyet Bayramı sürprizi

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla halk otobüsünde yolculara yönelik sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Otobüste gizlenen bando ekibinin aniden Cumhuriyet marşlarını çalmaya başlaması, yolculara şaşkınlık ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Marşlarla birlikte otobüste bayram coşkusu hakim oldu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce belediye otobüsünü kullanan vatandaşlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Ulaşım AŞ'nin üniversite-hastane hattında hizmet veren 81 numaralı otobüsü, Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki bando takımı üyeleri, otobüsün orta bölümündeki koltuklara oturarak montlarıyla kamufle oldu. Her zamanki gibi otobüse binen yolcular, bando ekibinin montlarını çıkararak Cumhuriyet marşlarını çalmaya başlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs kırmızı beyaza büründü. Marşlara bayraklarıyla eşlik eden yolcular, bayram coşkusu yaşadı.

Yolcular bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğin ardından görüşleri alınan vatandaşlar, sürpriz karşısında şaşırdıklarını ve duygulandıklarını ifade etti.

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Düzce Belediyesinin yolculara yönelik hazırladığı sürpriz etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.