Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 14 Temmuz'a kadar sürecek.

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