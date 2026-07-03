Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi

        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

        Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 14 Temmuz'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
        Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
        Başkan Faruk Özlü'ye anlamlı ziyaret
        Başkan Faruk Özlü'ye anlamlı ziyaret
        Pazar yerinde aşure ikramı gönülleri buluşturdu
        Pazar yerinde aşure ikramı gönülleri buluşturdu
        Düzce'de ilk kez yetişen siyez buğdayının hasadı yapıldı Başkan Özlü "Ben g...
        Düzce'de ilk kez yetişen siyez buğdayının hasadı yapıldı Başkan Özlü "Ben g...
        Belediye personeline motivasyon eğitimi
        Belediye personeline motivasyon eğitimi
        Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı