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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Çevreyi kirleten şahıs kameralardan tespit edildi Gözümüz üstünüzde, kameralar 24 saat kayıtta Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi

        Çevreyi kirleten şahıs kameralardan tespit edildi Gözümüz üstünüzde, kameralar 24 saat kayıtta Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi

        Düzce Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Çay Mahallesi'nde 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları sayesinde boş araziye evsel atık döktüğü tespit edilen bir kişiye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Çevreyi kirleten şahıs kameralardan tespit edildi Gözümüz üstünüzde, kameralar 24 saat kayıtta Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi

        Düzce Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Çay Mahallesi'nde 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları sayesinde boş araziye evsel atık döktüğü tespit edilen bir kişiye cezai işlem uygulandı.

        Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla çevre kirliliğine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle sık sık çöp döküldüğüne ilişkin şikayetlerin geldiği Çay Mahallesi'nde harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.

        Kameralar 24 saat kayıtta

        Zabıta ekiplerinin takibinde olan ve 24 saat kesintisiz kayıt yapan kameralar sayesinde, boş araziye evsel atık döken bir kişi tespit edildi. Kimliği tespit edilen kişiye, zabıta ekiplerince cezai işlem uygulandı.

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        "Bu şehir hepimizin evi"

        Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen şahsa, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, bölgede kamera sistemlerinin devrede olduğunu belirterek, çöp ve evsel atıkların gelişigüzel alanlara bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için vatandaşların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Bu şehir bizim evimiz. Yaşadığımız şehri temiz tutalım" mesajı verdi.

        Denetimler aralıksız sürecek

        Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, Çay Mahallesi 619. Sokak'ta sürekli çöp atıldığı yönündeki şikayetler üzerine kamera sistemi kurularak, sorumluların tespitine yönelik çalışma başlatıldığını belirtti. Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilen incelemelerde üç tekerlekli araçla evsel atık döken bir kişinin tespit edildiğini ve gerekli cezai işlemin uygulandığını kaydetti.

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        Bölgede kamera takibinin ve denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Artık o mevkiler sürekli olarak incelenmekte ve kamera ile takip edilmekte. Temiz Şehir Düzce mottosu ile çalışmalara devam edilmektedir" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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