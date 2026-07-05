Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de yaptığı antrenmanla devam etti. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı topa sahip olma oyunuyla tamamladı. Çorum FK, Düzce ve Bolu'da yaklaşık 1 ay sürecek 3 etaplık kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.