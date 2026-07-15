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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanına futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

        Dar alan oyununun ardından taktiksel çalışan kırmızı-siyahlılar, kaleli oyunla idmanı tamamladı.

        Futbolcular, akşam antrenmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.

        İdman, taktiksel çalışmalar ve geniş alan oyunuyla sona erdi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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