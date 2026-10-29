Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Cumayeri'nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor

        Cumayeri'nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor

        Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Cumayeri'nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor

        Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

        Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde meydana gelen heyelan alanında çalışmalarına devam ediyor. Heyelan bölgesinde yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin sağlamlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında taş tahkimatı ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgede oluşabilecek risklerin azaltılması ve yol güvenliğinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
        Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
        Gençlik programı sözleşmesi imzalandı
        Gençlik programı sözleşmesi imzalandı
        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı
        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı
        Bilimi yenilikçi ürünlere dönüştürmeye devam ediyor
        Bilimi yenilikçi ürünlere dönüştürmeye devam ediyor
        Gübrelerde dna barkod denetimi yapıldı
        Gübrelerde dna barkod denetimi yapıldı
        Özer'den şehit ailesine vefa
        Özer'den şehit ailesine vefa