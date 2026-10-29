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        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı

        Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Evran Acar'ın yürütücülüğünde, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen, değişen manzara başlıklı sergi açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi'nde değişen manzara sergisi açıldı

        Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Evran Acar'ın yürütücülüğünde, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen, değişen manzara başlıklı sergi açıldı.

        Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik ve Müfide Kadri Sanat Galerileri'nde açılan ve Resim Bölümü ile Heykel Bölümü organizasyonunda gerçekleştirilen sergi açılışına; Dekan Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, akademisyenler, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan gelen proje katılımcıları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

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        Sergide; Burcu Günay, Burhan Yılmaz, Evren Selçuk, Ferhat Kamil Satıcı, Ferhat Özgür, İlker Yardımcı, Lütfi Özden, Mehmet Örs, Merve Altın Akkaya, Özkan Işık, Seniha Ünay Selçuk, Yeliz Cantekin, Zehra Seda Boztunalı ve Zeynep Gürler'in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        ‘Değişen Manzara' sergisi, 13 Kasım 2026 tarihine kadar Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik ve Müfide Kadri Sanat Galerileri'nde ziyaret edilebilecek.

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