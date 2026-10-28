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        Çarptığı aracın camından içeri girmişti, o anlar kamerada

        Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Çarptığı aracın camından içeri girmişti, o anlar kamerada

        Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobile çarptıktan sonra ön cama düştüğü ve kırılan camdan aracın içine girdiği, otomobilin yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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