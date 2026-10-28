Motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi (2)
Giriş: 28.10.2026 - 22:31 Güncelleme:
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Musa KESKİN/ DÜZCE,
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