Bilimi yenilikçi ürünlere dönüştürmeye devam ediyor

Düzce Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı vizyonu doğrultusunda katma değerli ürünler geliştirmeye devam ediyor. Çevre ve sağlık teknolojileri alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirdiği Melenis markalı ürünlere yeni yeni ürün grubu ekleyen Düzce Üniversitesi, bölgenin doğal kaynaklarını ve tarımsal zenginliklerini bilimsel bilgiyle buluşturarak yenilikçi ürünlere dönüştürdü.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla; Aslan Yelesi Mantar Tozu, Kabak Çekirdeği Yağı, Sarı Kantaron Yağı, Aronyalı Bal Tozu, Biberiye ve Nane Kolonyası, Kestane Kolonyası ile Reishi Ekstreli Yenileyici Gece Kremi geliştirildi. Gıdadan kişisel bakıma uzanan yeni ürünler, yerel kaynakların değerlendirilmesi ve katma değerli üretime kazandırılması hedefiyle hazırlandı.

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Yerel değerleri Melenis ürünleriyle buluşuyor

Yeni ürünler arasında yer alan Kabak Çekirdeği Yağı, Düzce Bal Kabağı'ndan elde edilirken Sarı Kantaron Yağı, Düzce'de yetişen kantaron bitkisi kullanılarak üretildi. Aronyalı Bal Tozu ise bölgenin önemli yerel değerlerinden Yığılca balı kullanılarak geliştirildi. Bölgenin doğal ve tarımsal kaynaklarını ürün geliştirme süreçlerine taşıyan bu çalışmalar, yerel değerlerin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesine ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Tarımsal atıklardan katma değerli ürünlere

Düzce Üniversitesi'nin sürdürülebilir üretim yaklaşımı, mantar temelli yeni ürünlerin geliştirilmesine de yansıdı. Düzce'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık bitkisinin budama atıklarından elde edilen kompostta yetiştirilen mantarlar, Aslan Yelesi Mantar Tozu ve Reishi Ekstreli Yenileyici Gece Kremi'nin geliştirilmesinde kullanıldı. Tarımsal atıkların üretim süreçlerine yeniden kazandırıldığı bu çalışmalar, bilimsel araştırmaların çevresel ve ekonomik değer oluşturan ürünlere dönüştürülmesinin örnekleri arasında yer aldı.

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Melenis markasının kişisel bakım ürünleri de yeni çalışmalarla çeşitlendirildi. Biberiye ve Nane Kolonyası ile Kestane Kolonyası ürün yelpazesinde yerini alırken Reishi Ekstreli Yenileyici Gece Kremi, markanın cilt bakımına yönelik ürünlerine eklendi.

Yeni ürünler çevrim içi kanallarla tüketiciye ulaşacak

Tanıtımı gerçekleştirilen yeni ürünlerinin, çevrim içi satış kanalları aracılığıyla tüketicilerin beğenisine sunulması planlanıyor. Yerel kaynakların değerlendirilmesini ve sürdürülebilir üretimi esas alan çalışmalarla hem Melenis markasının ürün çeşitliliğinin artırılması hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.