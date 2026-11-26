Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan Meclis Toplantısı’nda aylık mali raporlar, komisyon seçimleri, 2027 yılı iş planı ve İzmir Turizm Fuarı’na katılım konuları ele alındı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı’nda ilk olarak aylık mali raporlar ve mizanlar görüşüldü. Ekim ayı mizanları meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Turizm ve Fuarlar Komisyonu ile İnşaat Komisyonu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Turizm ve Fuarlar Komisyonuna Nazmi Uçar, Görkem Özdemir, Nurettin Hızel, Yakup Uysal ve Cengizhan Veziroğlu seçildi.

İnşaat Komisyonunda ise Ferit Mutlu, Yavuz Ayyıldız, Kemal Şen, Şahin Bircan, Hasan Küçük, Recep Otlu, Tolga Haymana, Nurettin Hızel ve Tanju Acar görev aldı.

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2027 yılı iş planı görüşüldü

Meclis gündeminde oda ekspertiz ve bilirkişi listesi de yer aldı. Meclisin oylarına sunulan liste oy birliğiyle kabul edildi. 2027 yılı iş planının oluşturulması konusunda ise Meslek Komitelerinden alınacak verilerle oda meclisinin ortak çalışma yürütmesi önerildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, iş planının sağlıklı şekilde hazırlanması ve oda üyelerinin geneline hitap etmesi için komitelerden gelecek taleplerin dikkate alınmasının, meclisin ortak kararlarıyla şekillendirilmesinin önemini vurguladı.

İzmir Turizm Fuarı’na oda standı açılacak

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Toplantının son bölümünde İzmir Turizm Fuarı’na katılım ve oda temsili konusu ele alındı. Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, fuarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. TTİ İzmir Fuarı’na Düzce ve Batı Karadeniz illerinin etkin katılım sağlayacağı, DTSO’nun da fuarda stant açacağı belirtildi. Oda meclisinin fuara katılım sağlaması konusunda fikir birliğine varıldı.

Olağan Meclis Toplantısı, ay içerisinde yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.