Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) tarafından düzenlenen Kaybolan Sanat: At Kuyruğundan Melodiye (Şikepşine) başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilim Konferans Salonu’nda Çerkes Müzik Aletleri Yapımcısı ve Zanaatkar Faysal Şakuç’un konuşmacı olarak yer aldığı programda, Çerkes kültürünün geleneksel müzik aletlerinden biri olan şikepşinenin tarihi geçmişi, yapım teknikleri, kültürel önemi ve gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatların yaşatılması gerektiğini ifade eden Küçükkülahlı, bilgi aktarılması açısından gerçekleştirilen etkinliğin önemine vurgu yaptı.

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Konuşmasında yaklaşık 15 yıldır şikepşine yapımıyla ilgilendiğini söyleyen Faysal Şakuç,

ürettiği enstrümanların ses kalitesi, tınısı ve dayanıklılığı üzerine müzisyenlerle uzun süre çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Şikepşinenin yapım aşamaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler veren Faysal Şakuç; kullanılan ağaç türleri, ahşabın hazırlanması, at kılının temin edilmesi ve enstrümanın ses karakterini belirleyen unsurlar hakkında deneyimlerini paylaştı. Şikepşinenin Çerkes kültüründeki tarihi kullanım alanlarına da değinen Şakuç, enstrümanın geçmişte ağıtlardan eğlencelere kadar toplumsal yaşamın farklı alanlarında kullanıldığını ifade etti.

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Günümüzde geleneksel zanaatların sürdürülmesinde ve yeni ustaların yetiştirilmesinde karşılaşılan güçlüklere de değinen Faysal Şakuç, şikepşine yapımının unutulmaması için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Katılımcıların soru ve katkılarıyla interaktif bir ortamda gerçekleştirilen konferans, teşekkür belgesi takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.