Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisi D-100 kara yolundaki araç satış ve servis bayisinin akü odasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 5 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen verildi, durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.

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