Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Hendek Olimpik Spor Kulübü sporcusu ve Karate Milli Takımı sporcusu Yusuf Eren Temizel, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Karate Dünya Kupası’nda dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’yi temsil eden Erkek Kumite Milli Takımı kadrosunda yer alan Düzce Üniversitesi öğrencisi Yusuf Eren Temizel, takım arkadaşlarıyla birlikte turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandıran öğrencimiz Yusuf Eren Temizel’i, Erkek Kumite Milli Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.