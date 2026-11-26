Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Üçköprü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan otomotiv bayisinin akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.