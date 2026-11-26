Düzce'de otomotiv bayisinde çıkan yangın söndürüldü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomotiv bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomotiv bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Üçköprü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan otomotiv bayisinin akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanla kaplanan yangının çıktığı kısımda dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen verildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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