Düzce'de abartı egzoz kullanan ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçlar trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, abartı egzoz kullandığı ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 22 sürücü tespit edildi.

Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulanırken, araçları trafikten men edildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların huzurunu bozan kural ihlallerine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.