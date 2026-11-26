Düzce'de Citroen, Peugeot, Opel ve Fiat markalarının bulunduğu otomotiv bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce'de faaliyet gösteren Kervan Otomotiv'in akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen 5 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

"Can kaybımız yok"

Olay yerine gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, yangının ilk belirlemelere göre akü odasında çıktığını belirterek, "Şu an binada herhangi bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle can kaybımız yok. İnşallah dumandan zehirlenen de olmaz. Şu an ciddi bir duman var. İlk belirlemelere göre yangının akü odasından çıktığı söyleniyor" dedi.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.