Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2021 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık’ eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 10 bine yakın öğrenciye eğitim veren müdürlük, israfla mücadele, atık ve çöp yönetimi konusunda 20262027 eğitim döneminde 3500 öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.

Düzce Belediyesi, gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi noktasında sağlıklı, temiz ve daha yaşanabilir bir Düzce oluşturulması için temel eğitim çalışmalarını şehrin tüm paydaşlarını baz alarak gerçekleştirmeye devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2021 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık’ eğitim çalışmaları doğrultusunda bugüne kadar 10 bine yakın öğrenciye bilinçlendirme eğitimleri verirken, 20262027 eğitim – öğretim yılına yönelik faaliyetlerine başladı.

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Çakırlar İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen müdürlük ekipleri, sınıfta gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere israfın önlenmesi başta olmak üzere, iklim değişikliğinin etkileri, atık yönetimi, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konular üzerinden ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi. Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin ilgi ile takip ettiği eğitimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisi Gülbahar Şahin, "Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak 2021 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 bin öğrenciye yönelik sıfır atık eğitimlerini tamamlamış bulunmaktayız. 20262027 eğitimöğretim döneminde de 52 okulda 3 bin 500 öğrenciye sıfır atık eğitimi vermeyi planlamaktayız" dedi.

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Özellikle ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin tercih edilme sebebinin bu yaş grubunda öğrencilerin öğrenmiş oldukları verileri hayat boyu alışkanlık haline getirmelerinden kaynaklı olduğunu kaydeden Şahin, "Sıfır atık eğitimleri ile birlikte özellikle iklim değişikliğinin etkilerinden bahsediyoruz. Atık ile çöp arasındaki farkları anlatıyoruz. Aynı zamanda farkındalık amacıyla şehrimizdeki atık kumbaralarının anlatımını yapıyoruz. Sıfır atık eğitimlerinde öğrencilerimize anlattığımız konuların aileler tarafından desteklenmesi ise asıl amacımız" şeklinde konuştu.